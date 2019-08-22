Российские врачи помогут пострадавшей в Турции девочке

В Турцию из Санкт-Петербурга прилетели врачи. Они будут следить за состоянием российской девочки, которая находится в реанимации клиники в городе Денелзи.

Наши специалисты встретятся с турецкими медиками и определят оптимальные методы лечения, а также обсудят перспективы медико-транспортной эвакуации в Россию, сообщают РИА Новости.

Напомним, что 18 августа в отеле "Санхилл" в Бодруме произошёл несчастный случай, руку ребёнка засосало в трубу бассейна. На помощь пришёл отец девочки, очевидцы вызвали скорую помощь.

Случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита. Туристическая компания помогает родителям.