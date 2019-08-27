Состояние девочки в Турции остаётся тяжелым

Состояние 12-летней девочки после проишествия в бассейне турецкого отеля остаётся крайне тяжелым. По этой причине родители решили отказаться от перелёта в Петербург.

Российские врачи прибыли на прошлой неделе в Турцию для оказания помощи коллегам.

Как сообщил заведующий отделением реанимации Детской городской больницы города Санкт-Петербург Михаил Русак, у пострадавшей появилась субфебриальная лихорадка, поэтому ее транспортировка будет связана с риском, пишут РИА Новости.

Напомним, руку ребёнка засосало в трубу бассейна. На помощь пришёл отец и те кто был поблизости. Позже в тяжелом состоянии она была госпитализирована.