Состояние девочки в Турции остаётся тяжелым
Состояние 12-летней девочки после проишествия в бассейне турецкого отеля остаётся крайне тяжелым. По этой причине родители решили отказаться от перелёта в Петербург.
Российские врачи прибыли на прошлой неделе в Турцию для оказания помощи коллегам.
Как сообщил заведующий отделением реанимации Детской городской больницы города Санкт-Петербург Михаил Русак, у пострадавшей появилась субфебриальная лихорадка, поэтому ее транспортировка будет связана с риском, пишут РИА Новости.
Напомним, руку ребёнка засосало в трубу бассейна. На помощь пришёл отец и те кто был поблизости. Позже в тяжелом состоянии она была госпитализирована.
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