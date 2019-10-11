Юлия Юзик заявила о тайных провокациях иранских спецслужб

Ранее задержанная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик заявила, что она стала жертвой провокации спецслужб Ирана.

По ее мнению, это было сделано для того, чтобы «выманить меня на территорию страны, арестовать и "потерять"».

Какова была окончательная цель подобных действия со стороны спецслужб Юлия Юзик не знает, однако точно уверенна в ложности официального заявления Ирана.

Ранее МИД страны назвал задержание журналистки частным случаем нарушения визового режима.

«Это очень чувствительная политически история, поэтому российскому государству важно понять, что же произошло на самом деле», — приводит слова Юзик «Интерфакс».

Однако сама Юлия требовать расследования случившегося не собирается. По словам журналистки, «неделя в тюрьме дала ей время провести причинно-следственный анализ и все понять».

Девушка уверенна, что если бы ее не успели «вытащить» до судебного приговора, она бы «исчезла в Иране навсегда».

Напомним, российскую журналистку задержали утром 4 октября. Она прибыла в Тегеран по приглашению, но из отеля ее забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.