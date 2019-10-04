МИД Ирана рассказал о судьбе задержанной журналистки из России
Ранее задержанную в Иране российскую журналисту Юлию Юзик освободят в скором времени.
Как пояснили в МИДе Ирана, ее задержали для «объяснений», пишет РИА «Новости».
Юлия Юзник была задержана в Тегеране утром 4 октября. Она прибыла туда по приглашению, но из отеля ее забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.
О задержании журналистки сообщили ее дочь и журналист Борис Войцеховский. По их словам, Юзик вывезли из гостиницы, выломав дверь в номер.
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