МИД Ирана рассказал о судьбе задержанной журналистки из России

Ранее задержанную в Иране российскую журналисту Юлию Юзик освободят в скором времени.

Как пояснили в МИДе Ирана, ее задержали для «объяснений», пишет РИА «Новости».

Юлия Юзник была задержана в Тегеране утром 4 октября. Она прибыла туда по приглашению, но из отеля ее забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

О задержании журналистки сообщили ее дочь и журналист Борис Войцеховский. По их словам, Юзик вывезли из гостиницы, выломав дверь в номер.