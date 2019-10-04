Российскую журналистку и писательницу задержали в Тегеране

В Тегеране задержана российская журналистка Юлия Юзик. Она прибыла туда по приглашению, но из гостиницы ее забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

О задержании журналистки сообщили ее дочь и журналист Борис Войцеховский. По его словам, Юзик вывезли из гостиницы, выломав дверь в номер.

Корреспонденту дали позвонить в Москву 3 октября, но звонок длился одну минуту. За это время она сообщила, что в субботу ее отвезут в суд.

Войцеховский рассказал, что журналистку обвиняют в сотрудничестве с израильской разведкой. Наказание за это предусматривает 10 лет тюрьмы, передает Lenta.ru.

Дочь Юзик сообщила, что мать знала о возможном задержании, но поехала в Тегеран.

Журналистка работала в «Комсомольской правде», журнале «Русский Newsweek». С 2003 года она пишет книги и занимается журналистскими расследованиями. Она автор книг «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь».