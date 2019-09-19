Полиция задержала шедшего за «злым духом» в Кремль шамана
Якутского шамана Александра Габышева, который считает президента России Владимира Путина злым духом и намерен «изгнать» его из Кремля, задержали. В операции участвовали два автобуса полиции.
Габышева задержали на границе Бурятии с Иркутской областью. Полиция увезла его в сторону Улан-Удэ.
По данным издания Znak.com, на шамана могут завести уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества.
Напомним, он направляется в Москву пешком и планирует дойти до Кремля к 2021 году. Аналогичную попытку Габышев делал в прошлом году, но тогда он говорил, что хочет рассказать Путину о жизни в России.
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