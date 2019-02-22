Бурятские шаманы сожгли пять верблюдов во имя укрепления РФ

Бурятские шаманы принесли в жертву пять верблюдов в рамках патриотической акции. Обряд, за которым наблюдали порядка 500 человек, был направлен на укрепление России и ее народов.

Видеоролик с жестоким ритуалом распространился в интернете. Он начинается с предупреждения не смотреть слабонервным и несовершеннолетним.

На видео заместитель верховного шамана Артур Цыбиков говорит, что ритуал призван «помочь нашему государству, нашим людям, народам». Под звуки бубнов верблюдов подвели к костру и затем сожгли. За жертвоприношением наблюдали сотни человек.

Ритуал осудили шаманы из религиозного центра «Тэнгэри» в Бурятии, пишет «Коммерсантъ». Они назвали обряд варварским и напомнили, что верблюд - священное животное, приносить в жертву которое нельзя.

Напомним, в 2017 году в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Живодерам может грозить до пяти лет лишения свободы.