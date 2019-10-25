«Яндекс» впервые высказался о рушащем его акции проекте закона

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож впервые прокомментировал проект закона о значимых интернет-ресурсах.

«Кажется, некоторые наши аргументы услышали. Однако пока невозможно сказать точно, как в конечном итоге будет выглядеть этот закон», – заявил он РБК.

Волож напомнил, что «Яндекс» «незамедлительно высказался» против принятия законопроекта в его первоначальном виде. Компанию поддержали многие представители госструктур и индустрии, сказал он.

По его словам, руководство компании принимает активное участие в обсуждении законопроекта, однако изменит корпоративную структуру только в случае принятия соответствующего решения советом директоров и акционерами.

Речь идет о законопроекте депутата Антона Горелкина об ограничении доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами до 20%. Несмотря на то, что правки не вступили в силу, они уже успели вызвать широкий общественный резонанс и уронить акции «Яндекса».

После этого правительство порекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция.