В рушащий акции «Яндекса» законопроект внесут правки

В правительстве рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция.

Соответствующий отзыв на законопроект депутата Антона Горелкина об ограничении доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами до 20% был направлен в парламент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Также в отзыве говорится о необходимости предусмотреть перечень объективных критериев отнесения информационных ресурсов к значимым, чтобы исключить субъективизма.

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение в Госудму в июне текущего года. Инициативу концептуально поддержали Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба.

Несмотря на то, что правки не вступили в силу, они уже успели поднасолить одному из главных претендентов на звание «значимый информационный ресурс» — «Яндексу».

Неделю назад акции компании обрушились более, чем на 20%. «Русская планета» проанализировала события последнего года и ответила на вопрос, кто все таки хочет поставить компанию на колени.