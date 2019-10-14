«Яндекс» до сих пор не оправился от обвала акций

Обрушившиеся на фоне обсуждения в Госдуме законопроекта о значимых информресурсах акции «Яндекса» выросли лишь на 4,09% к цене открытия, до отметки 1975,6 рублей за штуку, свидетельствуют данные Московской биржи.

Таким образом, бумагам не удалось отыграть падение на 18,44%, которое побило для акций компании годовой рекорд по скорости.

«Яндекс» отказался комментировать движение акций компании.

Согласно законопроекту, доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры России, должна быть ограничена до 20%.

В случае нарушения этого требования, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет.

Хотя перечень значимых интернет-ресурсов будет определять специальная правительственная комиссия, автор инициативы депутат Антон Горелкин в числе потенциальных кандидатов на внесение в этот перечень назвал «Яндекс» и Mail.Ru Group.

К этоиму моменту проект закона концептуально поддержали Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба.