Сторонников шедшего к Путину шамана задержали

Сторонников шедшего к Путину шамана задержали

Фото: Комсомольская правда

В якутском Нерюнгри задержали двоих сторонников шамана Александра Габышева, который шел в Кремль «изгонять Путина».

«Предположительно, задержаны сотрудниками УФСБ, причину задержания устанавливаем. Двумя днями ранее Евгения Ростокина уже задерживали правоохранители и предупреждали о том, что они следят за всеми его передвижениями», — рассказал координатор «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова.

Позднее он добавил «МБХ медиа» , что Ростокин был допрошен как свидетель по делу Габышева.

Напомним, Александр Габышев направлялся в Москву пешком, чтобы изгнать из Кремля «злого духа». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

Против шамана возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (по части 1 статьи 280 УК РФ), вынудили пройти психоневрологическое обследование, а затем признали невменяемым.

Эти действия по отношению к шаману побудили общественность выйти на митинг в поддержку шамана.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!