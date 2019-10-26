Сторонников шедшего к Путину шамана задержали

В якутском Нерюнгри задержали двоих сторонников шамана Александра Габышева, который шел в Кремль «изгонять Путина».

«Предположительно, задержаны сотрудниками УФСБ, причину задержания устанавливаем. Двумя днями ранее Евгения Ростокина уже задерживали правоохранители и предупреждали о том, что они следят за всеми его передвижениями», — рассказал координатор «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова.

Позднее он добавил «МБХ медиа» , что Ростокин был допрошен как свидетель по делу Габышева.

Напомним, Александр Габышев направлялся в Москву пешком, чтобы изгнать из Кремля «злого духа». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

Против шамана возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (по части 1 статьи 280 УК РФ), вынудили пройти психоневрологическое обследование, а затем признали невменяемым.

Эти действия по отношению к шаману побудили общественность выйти на митинг в поддержку шамана.