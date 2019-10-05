В Якутске прошла акция в поддержку шедшего к Путину шамана

В Якутске 45 человек приняли участие в согласованном массовом пикете в поддержку шамана Александра Габышева.

Акция прошла утром 5 октября. Участники принесли с собой плакаты и баннеры с лозунгами «Я/Мы Шаман» и «Нет карательной медицине».

Также активисты требовали прекратить преследование шамана, передает «Интерфакс».

Накануне стало известно, что Александра Габышева признали невменяемым.

Теперь правозащитники намерены провести свою экспертизу с независимыми экспертами, т.к. «в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного».

Напомним, шаман направлялся в Москву пешком, чтобы изгнать из Кремля «злого духа». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

Против шамана возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (по части 1 статьи 280 УК РФ) и отправили в психоневрологический диспансер.