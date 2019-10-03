Шедшего к Путину шамана признали невменяемым

Шамана Александра Габышева, который шел в Кремль «изгнать Путина», признали невменяемым.

Об этом адвокату «Правозащиты Открытки» Ольге Тимофеевой сообщили в следственном отделении УФСБ Якутии, передает «Знак».

Теперь правозащитники намерены провести свою экспертизу с независимыми экспертами, т.к. «в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», заявила Тимофеева.

Напомним, шаман направлялся в Москву пешком, чтобы изгнать из Кремля «злого духа». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

Против шамана возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (по части 1 статьи 280 УК РФ) и отправили в психоневрологический диспансер.