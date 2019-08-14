От взрывов боеприпасов под Ачинском пострадали уже 40 человек
От взрывов в воинской части под Ачинском пострадали 40 человек. Ранее помощь медиков потребовалась 33 россиянам.
Как сообщил источник ТАСС, за два эпизода взрывов – 5 и 9 августа – пострадали 40 человек, включая одного погибшего. По первому эпизоду14 человек ранены и один погиб, по второму 25 человек получили травмы.
До сих пор восемь человек остаются в больницах, часть лечится амбулаторно.
Напомним, взрывы и пожар случился в воинской части под Ачинском 5 августа. Жителей населенных пунктов в радиусе 20 километров эвакуировали. Взрывы повторились 9 августа.
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