Число раненых при взрывах под Ачинском перевалило за 30

Количество пострадавших от взрывов арсенала в воинской части под Ачинском выросло до 33 человек. Днем ранее было известно о 30 раненых.

О новых пострадавших сообщило Министерство здравоохранения Красноярского края. По данным ведомства, общее количество жертв взрывов возле поселка Каменка Ачинского района составляет 33 человека.

Как пишет ТАСС, в Ачинской межрайонной больнице находятся три человека, в медучреждениях Красноярска – пятеро.

Первый взрыв произошел в воинской части 5 августа. Тогда пострадали 15 человек, один погиб. Были эвакуированы 16 тыс. человек местного населения. В результате второй волны взрывов 9 августа были ранены еще 18 человек.