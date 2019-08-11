30 человек пострадали при взрыве под Ачинском

Число пострадавших в результате взрывов боеприпасов на военном складе под Ачинском увеличилось до 30 человек. Ранее было известно только о 12 пострадавших.

«По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб», — рассказали РИА «Новости» в экстренных службах региона.

Напомним, возгорание на территории воинской части произошло 5 августа около 13:00 по московскому времени. По данным Следственного комитета, погиб один человек. Из населенных пунктов рядом с воинской частью, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек.

9 августа на территории складов произошла повторная серия взрывов. Новый пожар возник из-за попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.