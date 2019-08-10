12 человек пострадали при взрыве под Ачинском

12 человек пострадали при взрыве под Ачинском

Фото: Яндекс

12 жителей села Каменка обратились за медицинской помощью после нового взрыва боеприпаса на военном складе под Ачинском.

«Четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Восьмерым пострадавшим оказана медицинская помощь в приемном покое Ачинской межрайонной больницы, пациенты осмотрены и проконсультированы врачами», — сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Все 12 человек пострадали в результате ударной волны. Новый пожар возник на военном складе из-за попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.

Напомним, возгорание на территории воинской части произошло 5 августа около 13:00 по московскому времени. По данным Следственного комитета, погиб один человек, восемь получили ранения. Из окрестных населённых пунктов были эвакуированы 16 тысяч жителей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!