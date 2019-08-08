Пожар под Ачинском — следствие системных проблем

Военно-транспортная авиация и подразделения МЧС завершили тушение пожара на армейском складе в Ачинском районе Красноярского края. Возгорание произошло 5 августа около 13:00 по московскому времени. По данным Следственного комитета, погиб один человек, восемь получили ранения. Из окрестных населённых пунктов были эвакуированы 16 тысяч жителей.

ЧП произошло в в/ч 58661-49, подчинённой 10620-му Центру Материально-технического обеспечения Центрального военного округа. На складе хранились снаряды калибра 120 мм и 152 мм, предназначенные для стрельбы из артиллерийских орудий. По неподтверждённым данным, в арсенале находились от 40 до 55 тысяч снарядов.

Размер ущерба пока оценить невозможно. Минобороны не даёт конкретной информации о масштабе пожара, площади возгорания, количестве взорвавшихся и сохранившихся боеприпасов. Учитывая, что снаряды взрывались примерно полдня, можно предположить, что сумма уничтоженного огнём имущества Минобороны весьма значительная и составляет десятки миллионов рублей

Ситуация находится под контролем заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. По его словам, виной происшествию стал «человеческий фактор». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 349 УК РФ «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Со ссылкой на источники «Российская газета» сообщила, что ЧП могло произойти от самоподрыва одного из старых снарядов в кузове КамАЗа во время перегрузки. Сам склад планировалось закрыть в ближайшие годы из-за деградации инженерной базы.

Косвенно о печальном положении дел в в/ч 58661-49 свидетельствуют официальные документы. В частности, в открытом доступе можно найти решение суда по иску Военного прокурора Ульяновского гарнизона, в котором описывается ситуация на складах 1062-го Центра материально-технического обеспечения.

В ходе проверки, проводившейся в 2016 году, военная прокуратура выявила неисправную автоматическую пожарную сигнализацию, которая «не позволит своевременно отреагировать и потушить очаги возгорания до их распространения на ещё большие территории». Речь шла не о в/ч 58661-49, а о другом складе ЦМТО (в/ч 58661-51). Однако можно предположить, что в сгоревшем арсенале в Ачинском районе дела обстояли ненамного лучше.

«Нет аварийного освещения приборов автоматической пожарной сигнализацией и системы оповещения управления эвакуацией — на посту дневального наряда. Не произведена очистка вентиляционных систем. Не освидетельствованы молниезащитные устройства зданий и сооружения взрывопожароопасных объектов хранилищ, площадок открытого хранения боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в документе

Также военная прокуратура обратила внимание на отсутствие огнезащитной обработки хранилищ и потолочных перекрытий. Вердикт ведомства неутешителен: «В результате бездействия ФКУ «Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа» созданы предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера».

После распада СССР в России регулярно горят склады. Ситуация не поменялась с приходом на Фрунзенскую набережную Сергея Шойгу, который слывёт эффективным министром обороны. Например, 29 апреля 2014 года на воздух взлетел склад вблизи села Большая Тура (Забайкалье). В результате ЧП погибли 11 человек, 29 получили ранения. Без жертв обошлись два последующих инцидента в Центральном военном округе, произошедшие 3 июня 2015 года и 16 мая 2018 года.

За комментарием по поводу соблюдения техники безопасности на военных складах «Русская Планета» обратилась к военному эксперту, который пожелал остаться неназванным из-за «деликатности» обсуждаемой темы.

— В России очень популярна поговорка: «Где начинается армия, там заканчивается порядок». Как я понимаю, она вполне применима к тому, что происходит на военных складах.

— Ситуациях на складах не находится в зоне общественного внимания и очень зря. Хранилища боеприпасов — это же, по сути, стратегические объекты. Как будет воевать армия, если хотя бы часть из них будет уничтожена? ЧП по Ачинском демонстрирует, что врагу даже не нужно наносить удары по нашим арсеналам и отправлять диверсионные группы. Видимо, всю работу за противника может сделать русская халатность.

Из информации, которая публикуется Минобороны, невозможно составить хотя бы приблизительное представление о положении дел в арсеналах. Мы без устали злорадствуем над тем, что постоянно горят склады на Украине, но что происходит у нас дома — не знаем. А ведь каждый сгоревший склад — это потеря государственного имущества на сотни миллионов рублей!

Могу лишь предположить, что служебные документы о мерах безопасности на складах составлены грамотно. Там наверняка прописаны все нормативы, которые позволяют не допустить возгорания и локализовать пожар, если оно всё-таки произошло.

Как эти документы соблюдаются на практике? С большой вероятностью, как и во всей армии, соблюдаются они частично. Виной тому, по моему глубокому убеждению, наш русский менталитет, отсутствие порядка в головах, расслабленность, пренебрежение инструкциями и здравым смыслом в принципе. На Украине примерно то же самое. Я, например, не слышал, чтобы в странах НАТО с такой регулярностью горели склады

Кроме того, важно учитывать, что почти все арсеналы были построены во времена СССР. Проводился ли там ремонт или необходимые инженерные мероприятия — мы опять же не знаем.

— Давайте поподробнее поговорим о пресловутом «человеческом факторе». Я нашёл объявление за 2019 год о найме на военный склад, где человеку на должности «стрелок команды военизированной» предлагают от 13000 до 15000 рублей. Это войсковая часть 58661 в Тюменской области. На других должностях зарплаты либо те же, либо чуть выше. Может быть в этом кроется основная проблема?

— Так сложилось ещё в годы СССР, что работа на складах не считалась чем-то почётным. Встречались случаи пьянства и банального разгильдяйства. Но при этом безопасности уделялось огромное внимание: на складах служили профессиональные инженеры и в достаточном количестве. В конце концов страна готовилась к войне и потерять боеприпасы по небоевым причинам считалось абсолютно недопустимым явлением.

В 1990-е годы инженерный состав сильно урезали, что спровоцировало страшный бардак. Я могу предположить, что с 2000-х годов ситуация могла улучшиться, но кардинально вряд ли поменялась. Я боюсь, что уровень квалификации кадров остался на непозволительно низком уровне. Опять же — служба там очень размеренная и непочётная. Людей вполне может не хватать, судя по тем зарплатам, которые вы озвучили.

Да, возможно, что сейчас из-за появления средств дистанционного наблюдения, датчиков и различных автоматизированных комплексов нет нужды держать на складе много офицеров и солдат, но оплата их труда в любом случае должна быть достойной.

У нас в стране очень любят цитировать фразу, которую приписывают наркому путей сообщения Лазарю Кагановичу: «У каждой катастрофы или аварии есть имя, фамилия и должность». Конечно, это так, всегда есть круг ответственных лиц, но пожар под Ачинском — следствие системных проблем. И разбираться нужно в первую очередь с ними, не ограничившись наказанием должностных лиц

Сегодняшняя ситуация со складами, на мой взгляд, осложняется сокращением военного бюджета. Урезается очень много нужных армии программ, в том числе связанных с тыловым обеспечением. Не думаю, что после тщательного анализа причин взрыва склада в Красноярском крае (надеюсь он будет проведён) Минобороны сможет изыскать достаточно средств, чтобы модернизировать склады. Но вполне реально повысить зарплаты военнослужащим и гражданскому персоналу, обеспечив таким образом приток квалифицированных кадров.