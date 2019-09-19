Выяснены обстоятельства полицейской перестрелки в метро

Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства смертельной перестрелки полицейских на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Некоторое время назад сотрудники Управления собственной безопасности МВД заподозрили полицейского в московском метрополитене в получении взяток.

Чтобы убедиться в подозрениях, за старшим прапорщиком Алексеем Смирновым и другими сотрудниками отделения организовали скрытое наблюдение.

В день стрельбы, в комнату, куда полицейские обычно доставляют задержанных Смирнов завел одного из пассажиров. За отсутствие документов старший прапорщик попросил у мужчины две тысячи рублей и пачку сигарет.

Зафиксировав преступление, офицеры УСБ остановили на улице и допросили предполагаемого взяткодателя.

После этого один из силовиков остался с пассажиром, а двое других пошли к Смирнову.

Зайдя в комнату полиции, сотрудники управления попросили прапорщика показать деньги и сигареты, полученные в качестве взятки.

В этот момент Смирнов неожиданно достал из кармана пистолет и выстрелил в старшего лейтенанта Максима Веялко, тяжело ранив его в грудь.

Затем злоумышленник навел оружие на подполковника Алексея Лимонова и приказал ему лечь на пол. Пока Смирнов разбирался с ним, раненный лейтенант бросился к выходу.

В этот момент стрелок выпустил пулю в лежащего на полу Лимонова и бросился за Веялко. Тот успел выбежать на улицу, однако упал и скончался на выходе из метро.

Увидев это, Смирнов вернулся к Лимонову и выстрелил в него еще несколько раз.

Пока злоумышленник перезаряжал пистолет, на место происшествия подоспел третий сотрудник УСБ. Он вызвал подмогу и медиков.

Силовики заблокировали Смирнова к комнате полиции, где все это время находился его сослуживец, никак не препятствующий происходящему, и смогли задержать стрелка.

Сейчас неоднократно раненный подполковник Алексей Лимонов находится в больнице в тяжелом состоянии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Предполагается, что сделанные скрытой камерой записи станут главными доказательствами по делу Алексея Смирнова, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Ранее полицейские в Энгельсе обокрали труп мужчины на 40 тысяч рублей.