Полицейский застрелил коллегу за попытку задержания

Московский полицейский из отдела собственной безопасности метрополитена застрелил своего коллегу, который пытался его задержать.

Инцидент произошел неподалеку от станции метро «Рязанский проспект».

«В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен», — рассказал источник «Интерфакса».

Сейчас стрелка задержали.

«РЕН ТВ» без ссылки на источник сообщает, что нападавшим стал прапорщик Алексей Смирнов. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сотрудники полиции обокрали труп мужчины на 40 тысяч рублей.