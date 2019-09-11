Полицейские обокрали труп мужчины на 40 тыс. рублей
Два сотрудника полиции в Энгельсе обокрали труп мужчины. Они обнаружили его в квартире после звонка соседей о «странном запахе».
18 июня правоохранители выехали на вызов в жилой дом города. Там они увидели труп 68-летнего мужчины.
После этого, сотрудники полиции нагло обокрали умершего. Они вошли в его мобильный банк и перевели 40 361 руб. с его счета на карту родственника одного из полицейских, пишет «Медиазона».
Против воров возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее в Москве обокрали пенсионерку на 1 миллион 680 тысяч рублей. Деньги хранились в ее квартире в тайнике.
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