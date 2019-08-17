Неизвестные украли у московской пенсионерки 1,7 млн рублей

Пожилая жительница столичного района Якиманка сообщила полицейским о том, что две неизвестные женщины обманом проникли в её квартиру и незаметно украли из тайника ее накопления в сумме 1 миллион 680 тысяч рублей.

По факту кражи денег полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «кража в особо крупном размере».

Ранее на неделе похожим образом злоумышленница обокрала 91-летнию жительницу Кирова. Женщина представилась пенсионерке сотрудницей газовой службы и попросила разрешение осмотреть газовую плиту. В ходе чего упомянула о якобы проходящей в стране денежной реформе.

Доверчивая хозяйка квартиры пошла проверять свои накопления, чем и воспользовалась «газовщица», похитив все её сбережения ― 113 тысяч рублей. Полицейским удалось по камерам наблюдения обнаружить передвижение мошенницы и задержать в собственном автомобиле на окраине города.

«Сотрудником газовой службы» оказалась 49-летняя цыганка. У задержанной изъяли около 60 тысяч рублей, остальное она успела потратить.