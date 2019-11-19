Выросло число пострадавших при массовом ДТП в Волгограде

В результате столкновения грузовика с 13 легковыми автомобилями на проспекте Ленина в Волгограде пострадали пять человек. Ранее сообщалось об одном пострадавшем и десятке задействованных легковушек.

По имеющимся данным, за рулем арендованного грузовика Scania, прицеп которого был забит морковью, находился 30-летний мужчина.

В какой-то момент, заявляет водитель, у грузовика отказали тормоза, и он протаранил 13 легковых автомобилей, стоявших у него на пути.

Эту информацию подтверждает один из очевидцев, который заявляет, что грузовик «всеми возможными способами пытался объехать стоящие автомобили» и избежать столкновения.

По данным портала V1.ru, среди пострадавших есть двухлетняя девочка. Она получила сотрясение головного мозга, несмотря на специальное удерживающее кресло.

Ранее неизвестный столичный лихач отправил в больницу ректора МГТУ «Станкин» Елену Катаеву.

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