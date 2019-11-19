В Волгограде грузовик протаранил десяток легковушек

В Волгограде на проспекте Ленина в районе площади Возрождения произошла массовая авария с участием более 10 автомобилей. По последней информации, пострадал, минимум, один человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, грузовой автомобиль «снес более 10 машин» на своем пути.

На месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются все детали произошедшего и количество пострадавших, передает «Интерфакс».

Несколькими часами ранее столичный лихач отправил в больницу ректора МГТУ «Станкин» Елену Катаеву.

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