В Москве лихач отправил в больницу ректора МГТУ
В столице накануне вечером лихач на Volkswagen проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил такси и Audi A8, за рулем которого находился водитель генерального директора магазина Stockmann Геннадия Левкина и сам бизнесмен.
Пассажиркой такси оказалась ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева.
Сейчас, по информации телеграм-канала 112, Катаева находится в больнице с травмой грудной клетки. Водитель и бизнесмен не пострадали.
О судьбе людей, находившихся в Volkswagen, не сообщается.
Накануне из тюрьмы вышла Ольга Алисова, которая в 2017 году насмерть сбила «пьяного» шестилетнего мальчика в Балашихе.
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