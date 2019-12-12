Врачам и учителям Иркутска выдали премии из их же зарплат

К профессиональным праздникам врачам и учителям Иркутской области выплатили «губернаторскую премию» в 10 тысяч рублей, однако потом вычли эти деньги из их зарплат.

Как отмечает «Иркутск сегодня», из бюджета на единовременную премию было выделено 887 миллионов рублей. Комментариев по поводу того, куда всё же ушли выделенные средства, чиновники пока не давали.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об увольнении со своего поста. От подписавшей соответствующий указ руки президента Путина депутата не смогли спасти даже сопартийники-коммунисты.

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