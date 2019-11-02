КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.
«Вопрос о региональной власти необходимо решать на свободных и честных выборах в сентябре 2020 года»,— говорится в обращении, на которое ссылается РБК.
КПРФ также пожаловалась на «потоки лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелые нападки» в адрес господина Левченко.
По словам источника издания, инициатором письма является фракция и глава партии Геннадий Зюганов.
Отметим, слухи о возможной отставке иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко начали появляться в СМИ несколько недель назад.
Три осведомленных источника «Коммерсанта» также подтвердили, что к нему есть претензии со стороны администрации президента.
Напомним, летом Иркутскю область дважды сильно топило. Вторая волна наводнения, которая окончательно разрушила подтопленные дома, произошла в Иркутской области в конце июля — спустя месяц, после первой.
Президент Путин признал случившее ЧС федерального уровня. Разбирать разрушенные дома спасателям помогали присланные главой государства военные.
Глава России несколько раз приезжал в регион для проверки ликвидации последствий паводка. Он был крайне недоволен работой местных чиновников.
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