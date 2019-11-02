КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.

«Вопрос о региональной власти необходимо решать на свободных и честных выборах в сентябре 2020 года»,— говорится в обращении, на которое ссылается РБК.

КПРФ также пожаловалась на «потоки лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелые нападки» в адрес господина Левченко.

По словам источника издания, инициатором письма является фракция и глава партии Геннадий Зюганов.

Отметим, слухи о возможной отставке иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко начали появляться в СМИ несколько недель назад.

Три осведомленных источника «Коммерсанта» также подтвердили, что к нему есть претензии со стороны администрации президента.

Напомним, летом Иркутскю область дважды сильно топило. Вторая волна наводнения, которая окончательно разрушила подтопленные дома, произошла в Иркутской области в конце июля — спустя месяц, после первой.

Президент Путин признал случившее ЧС федерального уровня. Разбирать разрушенные дома спасателям помогали присланные главой государства военные.

Глава России несколько раз приезжал в регион для проверки ликвидации последствий паводка. Он был крайне недоволен работой местных чиновников.