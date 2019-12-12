Иркутский губернатор Сергей Левченко уходит с поста

Иркутский губернатор Сергей Левченко уходит с поста

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об увольнении со своего поста.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три неназванных источника, осведомленных о принятии данного решения. Один из собеседников издания рассказал, что в ближайшие часы появится соответствующий указ президента России Владимира Путина.

В региональном правительстве эту информацию комментировать отказались, сообщив, что сейчас Левченко находится в Москве и проводит встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Слухи о возможной отставке губернатора-коммуниста начали появляться в СМИ в октябре. В начале ноября депутаты Госдумы от КПРФ призвали Путина не отправлять Левченко в отставку. Члены фракции жаловались на «потоки лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелые нападки» в адрес иркутского губернатора.

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