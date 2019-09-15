Нейрохирург заявил о невозможности помочь Заворотнюк

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак рассказал, почему нельзя прооперировать отек мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.

По словам медика, главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя.

Сейчас по словам Вячеслава Рака, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в коме и у врачей нет возможности помочь ей.

Он добавил, что комбинированная терапия, химиотерапия и лучевая терапия могут помочь продлить жизнь Анастасии Заворотнюк, однако полностью победить опухоль уже невозможно, передает «Комсомольская правда».

Напомним, первые сообщения об отёке мозга у актрисы на фоне тяжёлой болезни начали распространяться в СМИ 13 сентября. В тот же день представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг эти якобы слухи.

Однако позднее несколько российских звезд заявили, что информация о последней стадии рака мозга у актрисы соответствует действительности.