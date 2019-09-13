Google снова отделалась штрафом от Роскомнадзора

Google выплатила очередной штраф, наложенный на компанию Роскомнадзором за отказ фильтровать в выдаче по поисковому запросу запрещенную в России информации.

По данным ведомства, организация заплатила 700 тысяч рублей.

В начале 2019 года Google начал удалять 70% запрещенных ссылок. В июле Роскомнадзор снова потребовал полного соблюдения российского законодательства, как это делают «Яндекс», «Спутник» и «Мэйл.Ру». Google проигнорировал и это предупреждение, за что заплатил 700 тысяч рублей.

Напомним, с 1 октября 2017 года поисковые системы обязаны удалять из выдачи ссылки на заблокированные в России сайты. Летом 2018 года Госдума также ввела штрафы за выдачу ссылок на анонимайзеры.