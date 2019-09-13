У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга
У актрисы Анастасии Заворотнюк начался отёк мозга на фоне тяжёлой болезни. Она находится под постоянным наблюдением врачей.
Актрису держат в реанимации. Ее диагноз совпадает с тем, что ставили Жанне Фриске 4 года назад.
Заворотнюк лечится уже больше года. В последнее время проходила его в Европе.
В московскую клинику Заворотнюк доставили прямиком из польской больницы. Сейчас рядом с ней постоянно находится муж Пётр Чернышёв, пишет телеграмм-канал Mash.
Напомним, певица Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года в возрасте 40 лет. Полтора года она боролась с опухолью головного мозга.
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