У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

У актрисы Анастасии Заворотнюк начался отёк мозга на фоне тяжёлой болезни. Она находится под постоянным наблюдением врачей.

Актрису держат в реанимации. Ее диагноз совпадает с тем, что ставили Жанне Фриске 4 года назад.

Заворотнюк лечится уже больше года. В последнее время проходила его в Европе.

В московскую клинику Заворотнюк доставили прямиком из польской больницы. Сейчас рядом с ней постоянно находится муж Пётр Чернышёв, пишет телеграмм-канал Mash.

Напомним, певица Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года в возрасте 40 лет. Полтора года она боролась с опухолью головного мозга.