Владимир Путин прибыл в Париж на прощание с Жаком Шираком

Борт № 1 российского президента Владимира Путина приземлился в Париже. Сегодня пройдет церемония прощания с экс-лидером Франции Жаком Шираком.



По словам Владимира Путина, Жак Ширак обладал огромными знаниями. А с именем бывшего главы Пятой Республики связана целая эпоха.

На траурную церемонию прибудут лидеры 80 стран. Ожидается, что похороны состоятся до конца дня на кладбище Монпарнас, где покоится его дочь.

Церемонию возглавит действующий президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Понедельник объявлен во Франции днём национального траура по Шираку, пишет «РИА Новости».

Жак Ширак руководил страной с 17 мая 1995 года по 16 мая 2007 года. До этого он был премьер-министром и 18 лет мэром Парижа. В 2002 году на него совершалось покушение.