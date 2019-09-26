Скончался бывший президент Франции Жак Ширак

Стало известно о смерти бывшего президента Франции Жака Ширака. Ему было 86 лет.

О смерти сообщило агентство AFP со ссылкой на членов его семьи.

Ширак руководил страной с 17 мая 1995 года по 16 мая 2007 года. До этого он был премьер-министром и 18 лет мэром Парижа. В 2002 году на него совершалось покушение. В 2011 году Ширака осудили на 2 года условно за создание 28 фиктивных рабочих мест. Прокуроры просили не назначать наказание в связи с неврологическими проблемами Ширака.