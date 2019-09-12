Иисус Христос - суперзвезда умер от алкоголя и наркотиков
Американский актер Джефф Фенхольт скончался в США в собственном доме в возрасте 68 лет.
Наиболее известной ролью в театре Фенхольта стала роль Иисуса Христа в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда». Актер сыграл главную роль в Театре Марка Хеллингера в Нью-Йорке более 700 раз.
В 1987 году Джефф Фенхольт в составе христианского хора выступал в спорткомплексе «Олимпийский». Певец считал себя евангелистом, хотел построить карьеру баптистского проповедника, однако после прекращения выступлений у артиста появились проблемы с алкоголем и наркотиками.
Именно эта причина его смерти называется как самая вероятная, в последние годы актер жаловался на проблемы со здоровьем, передает Lenta.ru.
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