Путин выразил соболезнования супруге Жака Ширака
Российский лидер Владимир Путин отправил супруге экс-президента Франции Жака Ширака Бернадет Ширак соболезнования в связи с его кончиной. Он отметил, что восхищался интеллектом французского политика.
По словам Владимира Путина, Жак Ширак обладал огромными знаниями. А с именем бывшего главы Пятой Республики связана целая эпоха.
«Снискав заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, он последовательно защищал интересы своей страны, пишет «РИА Новости».
Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. Сегодня он ушел из жизни в окружении родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
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