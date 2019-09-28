Путин посетит церемонию прощания с Жаном Шираком

Глава России Владимир Путин посетит Париж ради церемонии прощания со скончавшимся бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Как сообщает РИА «Новости», 30 сентября объявлен днём национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств.

29 сентября состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.

Ширак руководил страной с 17 мая 1995 года по 16 мая 2007 года. До этого он был премьер-министром и 18 лет мэром Парижа.

В 2002 году на него совершалось покушение.

В 2011 году Ширака осудили на 2 года условно за создание 28 фиктивных рабочих мест.

Прокуроры просили не назначать наказание в связи с неврологическими проблемами Ширака.