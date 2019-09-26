«Русский» француз Жак Ширак. Прощание

Из Франции пришла печальная весть: умер бывший президент страны Жак Ширак. Он любил страну больше, чем те, кто руководил ею после него, уверен политик Жан-Люк Меланшон. Ширак был одним из самых значительных политиков Запада. Это – основное. Главное же для нас – Ширак был одним из тех, кто с большим пиететом относился к России и ее культуре. Возможно, эпитафией для него могли стать строки Пушкина: «Живу, пишу не для похвал; / Но я бы, кажется, желал / Печальный жребий свой прославить, / Чтоб обо мне, как верный друг, / Напомнил хоть единый звук…»

Какая связь между Пушкиным и Шираком? Самая прямая. Но об этом –позже.

Немного – о прошлом Ширака. Они было и бурным, и пестрым. Он родился почти 87 лет назад - 29 ноября 1932 года в Париже. Спустя тридцать лет, после окончания престижных парижских лицеев Карно и Луи-ле-Гран, Института политических наук в Париже и Гарвардского университет в США, началась его политическая карьера. Ширак поступил на службу в аппарат премьер-министра Жоржа Помпиду. Президентом республики был в то время Шарль де Голль.

Ширака бросало (бросали) из одной сферы в другую. Он был министром по связям с парламентом, далее - сельского хозяйства, затем возглавил МВД. И уже потом стал премьер-министром

Когда Шираку было 44 года, он решил баллотироваться в мэры Парижа и одержал блестящую победу. Он снискал славу благодетеля парижан и рачительного хозяина великого города. При Шираке Париж обрел облик современного европейского мегаполиса.

Но Ширак отнюдь не умерил свои амбиции. Он мечтал триумфально въехать в президентский дворец и сделал это! Правда, не с первого раза - в 1981 году он проиграл Франсуа Миттерану. В 1988 году тот снова выиграл президентскую гонку. И только в мае 1995 года мечта месье Жака наконец сбылась: во втором туре голосования он получил 52,64 процента голосов, опередив Лионеля Жоспена.

На посту президента Ширак находился два срока - до 2007 года. Он хотел баллотироваться в третий раз, но раздумал. Во много потому, что ему было почти 75 лет. Его 12-летнее президентство стало вторым по продолжительности во французской истории после правления Миттерана. Он находился во главе страны 14 лет

Ширак уступил свое место Николя Саркази, которого поддержал на выборах. Впрочем, тот во время своей победной речи ни разу не упомянул своего авторитетного сторонника. Об этом с обидой написал Ширак в своих мемуарах.

Не стану говорить результатах его правления. Как говорится, не нашего, российского это ума дело. Однако необходимо отметить, что при Шираке отношения между Францией и Россией достигли своего пика. Он говорил: «России и Европе нужно двигаться параллельно, рука об руку. Эти связи чрезвычайно важные как для России, так и для Франции. Россия быстрыми темпами восстанавливает свое место в мире - место великой нации».

Высокий элегантный француз не раз был в Москве и становился гостем президентов РФ Бориса Ельцина, потом - Владимира Путина. Между ними установились по-настоящему доброжелательные отношения. Более того, Ширак считался другом Путина, хотя по возрасту их разделяла дистанция в два десятилетия

В свое время президента РФ спросили, кого бы он мог выделись среди ныне живущих зарубежных политиков. И он назвал имя Жака Ширака, отметив его интеллект, взвешенность суждений, умение отстаивать свою точку зрения и уважительно относиться к мнению партнеров.

В сентябре 2006 года Ширак наградил Путина высшей наградой республики - орденом Почетного легиона. Это было неоднозначно воспринято во Франции и за ее пределами. К примеру, международная правозащитная организация «Репортеры без границ» назвала инициативу Ширака «недостойной Франции» и «оскорблением для тех, кто борется за свободу слова в России».

Во время визитов в Россию Ширак не упускал случая посетить Эрмитаж или вместе с Путиным принять участие в семинаре по сравнительному литературоведению в рамках Парижского книжного салона.

Пристрастие Ширака к России возникло не случайно. В молодости он часто приходил в парижский Музей восточных искусств. Там он познакомился с пожилым русским эмигрантом Владимиром Белановичем. Они настолько сблизились, что Ширак попросил родителей предоставить этому человеку, испытывавшему немалые финансовые трудности, пустующую комнату в мансарде

Беланович много рассказывал молодому человеку о своей родине, ее культуре, искусстве, литературе и предложил помочь с изучением русского языка. И Жак последовал этому совету. Как подчеркивал Ширак, Беланович «открыл для него русскую душу, привязанность к которой сохранил навсегда».

Будущий президент был недурно знаком с русской литературой. Особое пристрастие он питал к Пушкину. «Мне всегда было трудно выбрать в произведениях Пушкина любимые места, - сказал Ширак в одном из интервью. - Мне кажется, что вообще творчество Пушкина – единое целое, которое в литературной сфере, наверное, граничит с совершенством». Тем не менее, Ширак обратил особое внимание на «Евгения Онегина». И однажды принял дерзкое решение перевести «энциклопедию русской жизни» на французский язык. Более того, он завершил этот нелегкий замысел!

Что было дальше, рассказывал сам Ширак:

«Я попробовал опубликовать перевод, разослал его в разные издательства, но никто не откликнулся. Несколько лет спустя, в 1974 году, когда я впервые был назначен премьер-министром, мне позвонил директор одного из крупнейших издательств «Пресс университет» и сказал: «Мы нашли очень хороший перевод «Евгения Онегина» и хотим его опубликовать. Не могли бы вы написать к нему вступительное слово?» Я ответил, что если его не напечатали, когда мне было двадцать лет, то не получится и теперь…»

Уже ушедший с поста президента Франции Ширак указом президента РФ Дмитрия Медведева был удостоен Государственной премии РФ за 2007 год в области гуманитарной деятельности. Его награждение стало признанием особых заслуг в развитии двусторонних культурных связей между двумя странами. Француз ответил, для него это является для него большой честью. И процитировал известное стихотворение Федора Тютчева, сделав акцент на словах «В Россию можно только верить».

Увы, в то время для старика наступили тяжелые времена. Во Франции началось следствие, связанное с крупными денежными махинациями, в которых подозревался Ширак в бытность его мэром Парижа…