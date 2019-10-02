Владимир Путин готов к публикации любого своего разговора

Глава России Владимир Путин прокомментировал возможность публикации его разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого», — ответил на соответствующий вопрос президент Путин, передает РИА «Новости».

Напомним, ажиотаж вокруг стенограмм переговоров президентов России и США разгорелся после публикации разговора Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Западные СМИ полагают, что Трамп 25 июля пытался убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Это стало поводом для того, чтобы демократы инициировали процедуру импичмента Трампа.

Позднее председатель комитета Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что демократы также хотели бы добиться публикации разговора Трампа с российским президентом. Американская сторона увидела русский след в скандале вокруг импичмента лидера США.