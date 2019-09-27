США увидели русский след в скандале вокруг импичмента Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Москва может быть причастна к скандалу вокруг телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Как сообщает РБК, Пелоси заявила о русском следе в этом скандале в эфире телеканал MSNBC. Каких-либо доказательств этих слов спикер не привела.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже поиронизировала над этим заявлением.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула „скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины“, то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампа.