В США приняли импичмент Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп может вскоре уйти со своего поста. Конгресс рассматривает возможность его импичмента.



Так, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой определил рамки расследования по возможному вынесению импичмента лидеру страны.

В ходе дебатов в Конгрессе голоса разделились на 24 от представителей демократической партии и 17 от республиканцев.

Следующим шагом станет ответ главы Белого дома. Он сможет противостоять выдвинутым против него обвинениям.

При этом новые правила по сути - копирка предыдущих. Они уже использовались в ходе процедуры импичмента президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп предложил для саммита G7 в 2020 году свой курорт. Это может стать поводом для импичмента.