Минюст США не нашел нарушений в разговоре Трампа и Зеленского

Минюст США не нашел нарушений в разговоре Трампа и Зеленского

sm-news.ru

Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ведомство не обнаружило нарушений национального законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 августа. Эти переговоры послужили поводом для запуска процедуры импичмента президента США.

После изучения официальной записи беседы двух лидеров управление по уголовным делам министерства пришло к выводу, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются.

Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим заключением и дело считается закрытым, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может вскоре уйти со своего поста. Конгресс рассматривает возможность его импичмента.

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