Владимир Мединский продолжает отчитывать всех подряд

Фонд кино и профильный департамент Минкультуры не справляются с продвижением российских фильмов в малых городах России и за рубежом, заявил министр культуры Владимир Мединский на деловом завтраке Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Это проблема, это наша боль», — приводит слова министра ТАСС.

Господин Мединский рассказал, что он уже давно поставил задачу по продвижению российских фильмов за границей Фонду кино и профильному департаменту Минкультуры, но они с этим не справляются.

Более того, год назад Фонду кино было поручено развивать кинотеатры в малых городах, однако и с этой задачей он так и не разобрался, посетовал министр.

Также Владимир Мединский упрекнул европейских прокатчиков, которые при выборе российских фильмов ориентируются на тенденции международных фестивалей и отбирают такие картины, в которых Россия показана не с лучшей стороны.

«Полное ощущение, что чем хуже будет показана режиссером российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль», — сказал он.

Отметим, что это не первая эмоциональная речь господина Мединского за последние дни. 14 ноября он сначала обрушился на некультурных башкир, а затем приравнял убийцу 24-летней Анастасии Ещенко к Джокеру.

Читайте нас в мобильном приложении