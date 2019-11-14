Позор! Мединский обрушился с критикой на некультурных башкир

Министр культуры России Владимир Мединский назвал регионы, которые не выполняют показатели национального проекта «Культура». В список попали Дагестан, Новгородская область, Северная Осетия, Башкортостан, Калмыкия и Кабардино-Балкария.

В этих регионах не выполняются показатели по увеличению посещаемости учреждений культуры на 15%, заявил министр.

«Показатели маленькие, тем не менее некоторые регионы умудрились не справиться, — сказал Мединский, выступая перед министрами культуры и профильными вице-губернаторами регионов в Санкт-Петербурге. — Башкортостан, вы чего? Вы где? Стыдоба, позор! Я прошу региональный департамент обратить внимание на этот рейтинг при распределении грантов на следующий сезон. По кассовому исполнению нацпроекта у нас лучше, чем в других отраслях, — 73%. Но и тут есть проблемы: Чукотка, Крым, Ростов, Хакасия — хуже всех».

Также Мединский отметил, что ключевым элементом нацпроекта стала программа строительства новых и реконструкции старых ДК. Сейчас, по словам министра, заявок из регионов поступает значительно больше, чем может финансировать федеральный бюджет, поэтому рассматривается вопрос об удвоении доли федерального финансирования, пишет Znak.

Ранее бывшего высокопоставленного чиновника Минкультуры задержали в Австрии. Его подозревают в отмывании денег, полученных в результате коррупции и налоговых преступлений в России.

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