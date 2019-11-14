Мединский приравнял убийцу Ещенко к Джокеру

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал громкое убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняется доцент вуза Олег Соколов. Чиновник сравнил внимание к этому зверскому преступлению и фильму «Джокер».

«У кого что болит... Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?» — заявил глава ведомства.

После этого Мединский призвал прессу не «хайпить на человеческой трагедии», передает РИА «Новости».

Напомним, Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке отпиленные руки Анастасии Ещенко. В квартире профессора нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября Соколова арестовали.

Ранее Соклов дал против себя показания в ходе следственного допроса.

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