Доцент СПБГУ Соколов дал показания против себя

Подозреваемый в убийстве 24-летней студентки СПБГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соклов дал против себя показания в ходе следственного допроса.

Как уточнил адвокат Соколова Александр Почуев, ранее его подзащитный оформил явку с повинной, отказывался свидетельствовать против себя.

«Сегодня Олег Валерьевич отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого. Допрос производился с видеофиксацией. Показания он давал сквозь слезы, сожалея о содеянном», — заявил защитник Александр Почуев.

Он отметил, что в следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы. Сотрудники центрального аппарата СКР были направлены в Петербург накануне для усиления расследования.

«Защита искренне соболезнует всем, кого затронула данная трагедия. Но для объективности расследования и по гуманным соображениям просит воздержаться от смакования кровавых подробностей процесса», — приводит слова Почуева «Интерфакс».

Напомним, Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке отпиленные руки аспирантки Анастасии Ещенко. В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября Соколова арестовали.

Ранее Александр Почуев заявил, что над профессором уже «свершился суд божий», потому что он упал в холодную реку.

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