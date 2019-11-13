Адвокат: над Соколовым уже «свершился суд божий»

Адвокат 63-летнего доцента СПБГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко, заявил что над профессором уже «свершился суд божий».

«Человек провел 40 минут в ледяной воде! <…> Он мог утонуть или умереть от переохлаждения. Господь оставил его в живых, чтобы он имел право на защиту, которую мы активно реализуем», — заявил защитник Александр Почуев в эфире Life.

По словам защитника, самого себя «адвокатом дьявола» он не считает, говорит, что «защищает человека, против которого сейчас направлен весь механизм государства, СМИ и общества».

По словам защитника, после того, как он начал работать с делом историка, от его услуг отказались несколько клиентов, а семья постоянно задает ему неудобные вопросы.

«Мне семья задает вопросы, сын задает вопросы, дочки мои, у меня пять дочерей. Конечно, меня вся эта история задевает до мурашек, но в то же время каждый человек обладает правами, которые я как адвокат должен отстаивать. Нас двое, а против нас все», — заявил адвокат.

При этом, сам Почуев не «исключает версию оговора и иные версии, вплоть до мистических». Он допускает, что во время убийства Соколов мог находиться в состоянии аффекта.

Напомним, Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке отпиленные руки аспирантки Анастасии Ещенко. В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября Соколова арестовали.

Ранее сообщалось, что после преступления профессор планировал, среди прочих рабочих дел, читать лекции студентам.

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