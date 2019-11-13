После убийства доцент СПбГУ планировал читать лекции студентам

Сотрудник Санкт-Петербургкого годарственного университета, доцент Олег Соколов, убивший аспирантку, после преступления планировал среди прочих рабочих дел читать лекции студентам. Об этом сообщил историк Егор Яковлев, который общался с ним по телефону на следующий день после убийства.

Он предлагал Соколову записать анонс его фестивальной лекции на 13 ноября. На это предложение доцент категорически ответил, что не хочет визита оператора в квартиру, так как его якобы недавно обокрали.

Яковлева насторожил ответ, так как оператора не собирались посылать в квартиру, а съемки предпочтительнее было проводить в университете. На это Соколов согласился: он отметил, что в день съемок у него будет большой перерыв между лекциями, пишет Lenta.ru.

Напомним, Соколова задержали 9 ноября, когда он пыталя утопить в Мойке отпиленные руки апирантки Анастасии Ещенко. В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября Соколова арестовали.

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