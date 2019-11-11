Суд арестовал до 8 января историка-расчленителя из СПбГУ

Суд арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Он пробудет в СИЗО до 8 января.

Адвокаты просили для Соколова избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам преподаватель-историк настаивал на пребывании в СИЗО, уточняет телеканал «360».

На заседании в Октябрьском районном суде 63-летний мужчина рассказал, что убил возлюбленную из-за ее плохого отношения к детям. Он сообщил, что хотел жениться на молодой аспирантке, но во время разговора о детях произошел конфликт. Он признался, что прежде никогда не видел такого «потока агрессии».

«Девушка, которая казалась идеальным созданием, постепенно превратилась в существо просто как из страшной сказки. Это невообразимо», — заявил Соколов и заплакал.

Напомним, доцент СПбГУ убил аспирантку 7 ноября. Он застрелил ее и затем пытался скрыть улики, утопив тело в реке. Позже на дне нашли ноги погибшей, а в квартире обнаружили голову. Остальные фрагменты тела водолазы отыскали 11 ноября в реке Екатерингофка.

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