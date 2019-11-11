Водолазы нашли останки тела расчлененной доцентом аспирантки
В реке Екатерингофка нашли фрагменты тела расчлененной доцентом Олегом Соколовым аспирантки. Официальные поиски шли в реке Мойка.
Туловище убитой 24-летней выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко вытащили 11 ноября, сообщила Lenta.ru. Официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, Соколова задержали 9 ноября. Доцент СПбГУ упал в реку при попытке утопить женские руки. Дома нашли голову и части тела. Они принадлежали выпускнице СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой мужчина был в отношениях. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокаты заявили, что попытаются добиться снижения срока наказания.
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