Расчленившему студентку доценту хотят снизить срок

Расчленившему студентку доценту хотят снизить срок

фото: Rusdialog.ru

Адвокаты доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывают, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента.

Если защита докажет, что убийство было совершено в состоянии аффекта, то Олег Соколов отсидит всего три года.

Для этого адвокатам нужно будет убедить следствие в том, что Соколов убил девушку, находясь в состоянии сильного душевного волнения.

При этом защита Соколова не будет добиваться признания его невменяемым, так как это поставит под сомнение его ученую степень, пишет «Лента.Ру».

Соколова задержали на берегу реки Мойка утром 9 ноября. Профессор упал в реку, пытаясь утопить отрезанные женские руки. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

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